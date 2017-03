Museo di Storia Naturale, aperitivo ed incontro sui funghi

GENOVA. 4 MAR. Al Museo di Storia Naturale G. Doria di via Brigata Liguria 9, venerdì 10 Marzo, va in scena un nuovo appuntamento del ciclo di aperitivi scientifici “Scienza a Tutta Birra”, questa volta con “Alla scoperta del Regno dei Funghi”.

Giovani ricercatori ed esperti nel campo delle Scienze Naturali illustreranno il proprio lavoro attraverso coinvolgenti conferenze. A seguire relatori e partecipanti potranno continuare la discussione durante la degustazione di birra artigianale e prodotti tipici locali.

Amati da molti, temuti da altri, i Funghi sono l’oggetto del desiderio di chiunque, in autunno, si addentri a passeggiare in un bosco. Ma che organismi sono? Come si riproducono? Come si nutrono e come ce ne nutriamo?

Fabrizio Boccardo, micologo e illustratore naturalista ci accompagnerà alla scoperta dell’affascinante e complesso Regno dei Funghi.

A seguire degustazione di birra artigianale (La Taverna del Vara) e prodotti della Val di Vara (Azienda Agricola “I Paloffi”) nella suggestiva atmosfera del Museo.

Appuntamento alle 19.00, il costo è di 10 euro a partecipante e la prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 Marzo al numero 334-8053212.

Internet: http://www.museidigenova.it/it/content/museo-di-storia-naturale