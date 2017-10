Multedo unita dice no al centro migranti imposto dalla Prefettura, in collaborazione con la Curia, nell’ex asilo Govone di via delle Ripe: “Una strada senza vie d’uscita e male illuminata”. I residenti non mollano e sono tornati in piazza a manifestare.

Oggi è andata in scena una piccola mobilitazione in strada, senza “blocco” all’uscita di Genova Pegli. Ieri è stata organizzata la “merenda di protesta” con le torte preparate dalle mamme del quartiere: “L’ex asilo ai nostri bimbi, non a loro”.

Domani alle 19,30 (Giardini Lennon) è in programma la fiaccolata alla quale dovrebbe partecipare anche l’assessore comunale Stefano Garassino (Lega), che a differenza del Presidente del Municipio Claudio Chiarotti (Pd-Lista Crivello), si è schierato dalla parte dei residenti e dice “no” all’insediamento dei 50 africani, tutti e giovani e maschi, nell’ex asilo di Multedo.





A Multedo dovrebbero arrivare entro breve i primi 25 migranti (tutti africani, giovani e maschi) a cui ne seguiranno almeno altri 25 secondo il piano della Curia illustrato a Tursi ed approvato dalla Prefettura con il “placet” del Municipio Ponente.