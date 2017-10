Multedo, Rossetti (Pd) difende business immigrati ed attacca Bucci

GENOVA. 2 OTT. “Questo pomeriggio ho partecipato, insieme al Municipio Ponente, alla Processione della Madonna del Rosario che si è tenuta a Multedo a cura della Confraternita di Santa Maria e San Nazario e Celso. E sono rimasto stupido dell’assenza del sindaco Bucci e del Comune”.

Lo ha dichiarato ieri sera il vice presidente del consiglio regionale Pippo Rossetti (Pd) che è intervenuto alla processione religiosa, in concomitanza della quale ci sono state proteste da parte dei cittadini che non vogliono il centro migranti nell’ex asilo Govone in via delle Ripe.

L’insediamento è stato imposto dalla Prefettura in collaborazione proprio con la Curia, che in un primo tempo aveva tenuto segreta l’informazione dell’arrivo dei 50 giovani maschi africani avvisando i fedeli “solo a giochi fatti”.





“Quella di Multedo – ha aggiunto Rossetti – è una comunità che soffre, che somma la rabbia per gli annunci sul petrolchimico a quella della mancata informazione sull’arrivo dei migranti.

Un tema su cui si potevano evitare molti conflitti, se l’amministrazione avesse informato, ascoltato, spiegato e accolto le istanze della gente. E invece non è stato fatto nulla di tutto questo.

Il Comune si è lavato della mani della situazione, come se fosse solo un problema della Curia e del Prefetto. Spiace dirlo ma Bucci doveva essere il sindaco di tutti, ma di Multedo lo è un po’ meno”.