GENOVA. 9 OTT. “Il tema di una accoglienza diffusa, che deve essere integrata al meglio nelle diverse località, è la proposta che sta facendo il Governo.

Noi siamo consapevoli che non debbano essere stravolte le vite delle comunità locali, ma l’accoglienza su piccoli numeri è una accoglienza che laddove viene fatta non soltanto è utile per le persone che vengono accolte ma spesso diventa utile per le comunità”.

Lo ha dichiarato oggi la ministra della Difesa Roberta Pinotti, a margine dell’inaugurazione della nuova Stazione dell’Arma dei Carabinieri a Torriglia, alla vigilia dell’incontro che ci sarà domani a Tursi sul centro migranti della Curia a Multedo e commentando l’iniziativa del ministro degli Interni Marco Minniti di chiudere i grandi centri per puntare su una accoglienza diffusa.





“I grossi centri di accoglienza – ha aggiunto Pinotti – sono spesso luoghi spersonalizzanti e possono essere forieri di situazioni inadatte e inidonee. Quindi ha ragione il ministro Minniti: i piccoli centri diffusi sul territorio sono la soluzione migliore e più giusta”.

Dura la replica del gruppo Lega Nord Liguria in Comune a Genova”Curioso apprendere che il Ministro della Difesa ritenga che l’accoglienza a Multedo possa essere utile non solo per le persone, ma anche per la comunità. Da genovese, dovrebbe sapere che il quartiere di Multedo, già sottoposto a diverse problematiche anche sul fronte ambientale, non è certo il luogo più adatto per parlare di accoglienza di nuovi disperati, meglio sarebbe parlare di bonifiche, si servizi alle nostre famiglie e di nuovi posti di lavoro.

Inoltre, forse non è consapevole che la struttura che la Prefettura, portavoce del Governo Pd che la stessa Pinotti rappresenta, è un ex asilo. Togliere un luogo destinato ai bambini della nostra città, per destinarlo come ennesimo centro di accoglienza, è una scelta che noi non appoggeremo mai.

Sarebbe forse opportuno che la ministra Pinotti pensasse a proposte utili alla comunità genovese, alla quale sulla carta appartiene, alla riqualificazione della nostra città, anziché continuare a chiedere sacrifici ai suoi concittadini, come è solito fare il governo di cui fa

parte”.