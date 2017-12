Multedo, manifestazione davanti al Tribunale: asilo ai nostri bimbi non a business migranti

“Asilo ai nostri bimbi non per il business immigrati”.

E’ uno degli slogan recitati stamane davanti a Palazzo di Giustizia a Genova, dove un folto gruppo di residenti di Multedo ha manifestato in occasione della prima udienza sul caso dell’asilo di via delle Ripe trasformato in centro di accoglienza per migranti.

Il quartiere del Ponente stamane si è mobilitato per andare in centro città (persino con un pullman) ed esporre altri slogan sui cartelli: “Multedo dice SI’ alla Giustizia”, “Multedo crede in un giudizio veritiero e rispettoso per il lascito della Contessa Govone”, “Multedo confida nella magistratura e chiede la riapertura del suo asilo per l’infanzia”.





Su imposizione della Prefettura, in collaborazione con la Curia, la struttura di via delle Ripe è stata infatti ristrutturata per accogliere i primi 25 giovani maschi africani (al momento una decina) che probabilmente saliranno a 50 (c’è chi dice 100).

Le volontà della contessa Govone, che aveva lasciato la sua proprietà alla Curia, però, erano state chiare e messe nero su bianco nel testamento. L’immobile di via delle Ripe doveva essere destinato al quartiere di Multedo e ai suoi bimbi. E così i residenti avevano studiato le carte e si erano rivolte alla magistratura chiedendo un procedimento d’urgenza ex articolo 700.

Ora il giudice, dopo il ricorso presentato dal legale dei residenti di Multedo Alberto Campanella, che è anche capogruppo comunale di FdI, dovrà stabilire se prevale la norma di legge sui testamenti oppure la cosiddetta emergenza per il caos migranti in nome della quale a Multedo, ma anche in altre parti d’Italia, certe istituzioni, buonisti e pro migranti stanno prevaricando la volontà popolare.

“Abbiamo chiesto al Giudice – ha spiegato Campanella – di applicare la donazione modale e restituire quindi l’asilo Govone ai bambini di Multedo.

Ho parecchia fiducia nella magistratura”.