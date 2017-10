GENOVA. 7 OTT. “Venticinque migranti nell’ex asilo Govone? Non se ne parla proprio. In Dio crediamo, alla Curia non più. No al business immigrati. Ci avevano tenuto all’oscuro di tutto fin dall’inizio ed ora pretendono fiducia, ma noi ci sentiamo ancora presi in giro. Temiamo che poi arriveranno tutti e 50, se non di più”.

E’ la sostanza delle dichiarazioni dei residenti di Multedo, che ieri sera si sono raccolti, ancora una volta, davanti all’edificio in via delle Ripe, dove è stato previsto il nuovo centro migranti imposto dalla Prefettura in collaborazione con la Curia: “Un edificio inidoneo ed una strada senza via d’uscita, male illuminata. La contessa Govone aveva lasciato la sua proprietà per i bambini del quartiere, non per farci dell’altro. Perché allora non mettere lì i nostri poveri e le tante famiglie in difficoltà del Ponente genovese?”.

Gli abitanti sentinelle temevano che, dopo l’incontro di ieri pomeriggio convocato in Comune dal sindaco Marco Bucci, i primi africani, tutti giovani maschi, arrivassero già in serata nell’ex asilo.





Tuttavia, a Tursi era emersa una sorta di “conditio sine qua non” prima di dare la “benedizione” ufficiale all’arrivo dei migranti. Perché la proposta di collocare solo 25 migranti al posto di 50 è stata avanzata unicamente dalla Curia, con il consenso della Prefettura.

Infatti, è stato deciso un ulteriore incontro con la cittadinanza, che dovrà esprimersi su questa ultima ipotesi entro martedì prossimo.

Se i residenti si esprimeranno a favore, i migranti arriveranno quindi la prossima settimana. Se saranno contrari, dovranno essere trovate soluzioni alternative a quella di Multedo. Come d’altronde è scritto nel mandato conferito al sindaco Marco Bucci, approvato martedì scorso all’unanimità in consiglio comunale.

“Il Comitato di quartiere dopo l’incontro di questo pomeriggio a Tursi – si legge in una nota ufficiale pubblicata ieri sera su Fb – ha portato a conoscenza degli abitanti del quartiere la proposta che ci è stata fatta, ovvero l’inserimento presso l’asilo Govone di una prima tranche di 25 migranti con monitoraggio per un mese e valutazione.

Il comitato di quartiere comunica che non e’stato raggiunto nessun accordo con gli abitanti e che la posizione degli stessi, per le motivazioni ormai note, è rimasta la stessa portata oggi al tavolo con Prefetto Sindaco, Assessori, Municipio e Monsignore, ovvero NO!”.

Ex asilo Govone Multedo, Curia propone 25 migranti al posto di 50