GENOVA. 8 OTT. “Ridateci il nostro asilo” e “Vogliamo tornare a giocare qui” e “Ci avete venduto per 30 denari”. Sono alcuni dei cartelli che oggi sono stati lasciati, insieme a grembiulini, scarpine e giochini davanti all’ingresso dell’ex asilo Govone a Multedo.

In via delle Ripe e in tutto il quartiere la protesta delle famiglie non si placa. Oggi sono scesi in strada anche i bimbi con i genitori: “L’asilo spetta a loro come da testamento della Contessa Govone, non ai migranti”.

Il nuovo centro è stato imposto dalla Prefettura in collaborazione con la Curia. Venerdì, dopo le varie proteste (sempre pacifiche) degli abitanti, si era tenuto l’incontro convocato a Tursi dal sindaco Marco Bucci con l’assessore Stefano Garassino (Lega) ed i rappresentanti di Prefettura, Municipio, Migrantes, Comitato di Multedo.





Il Municipio, guidato da una giunta di sinistra, attraverso il presidente Chiarotti (Pd-Lista Crivello) ha duramente criticato le proteste dei cittadini e si è schierato a favore del centro migranti. Mentre il centrodestra in Comune, anche con i capigruppo comunali Alberto Campanella (FdI) e Lorella Fontana (Lega), si è fin da subito schierato dalla parte dei residenti e contro il “business immigrati”.

Monsignor Martino ha avanzato la proposta di collocare nell’ex asilo Govone 25 africani, tutti giovani e maschi, al posto dei 50 originariamente previsti, ma la cittadinanza ha respinto con un secco NO questa opzione, che dovrà quindi essere rivista martedì in occasione del prossimo incontro fra le parti a Palazzo Tursi.

La Prefettura ha invece accolto la proposta della Curia ed intende chiudere la questione il prima possibile.

Sul fronte giuridico, intanto, Alberto Campanella, che di mestiere fa l’avvocato, ha quindi annunciato che è pronto il ricorso da presentare ex art. 700, ossia in via urgente, per tentare di evitare l’arrivo dei migranti. Il provvedimento si basa sul fatto che, come ribadito dai residenti, la Contessa Adele Govone aveva lasciato la proprietà ad uso esclusivo dei bambini del quartiere.

“Decine e decine di bambini – ha dichiarato Campanella – non hanno più il loro asilo gentilmente donato da una Contessa di nome Adele Govone. I bambini sono privati del loro futuro a causa di beceri interessi monetari: e si perché 35€x50ospiti fanno la bellezza di €52500 mensili e all’anno diventeranno € 630.000. Oggi il futuro delle nostre generazioni, che era stato garantito da nobili gesta del passato, viene privato da attuali interessi economici. Che tristezza….stanno sfrattando i nostri bambini…anche questa è una forma di violenza. E’ mia premura, tramite l’azione legale per la quale sono stato incaricato, impedire tutto ciò”.