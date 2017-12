Multedo 1930, nel quartiere lasciato solo i figli di un Dio minore

Business migranti sì, Multedo 1930 no. E’ andata in scena mercoledì scorso la nuova iniziativa dei residenti del quartiere del Ponente genovese, per anni lasciato solo dalle istituzioni, che nei giorni scorsi avevano lanciato un pubblico appello contro la decisione dell’Autorità portuale (v. articolo precedente).

La pacifica manifestazione era in programma presso la sede dell’Asd Multedo 1930 in via Ronchi “Per difendere insieme l’ultimo attacco al territorio di Multedo e difendere la nostra spiaggia e il nostro campo da calcio”.

Sulla pubblica via sono stati quindi appesi alcuni striscioni di protesta e alcuni residenti hanno poi pubblicato le foto su Facebook.





