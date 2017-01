GENOVA. 12 GEN. Ieri Msc Group ha annunciato la nomina di Luigi Merlo a direttore dei “Rapporti istituzionali per l’Italia” a partire dal 16 gennaio. L’esponente del Pd è stato assessore regionale dal 2005 al 2008 e presidente del porto di Genova dal 2008 al 2015. Fino al 21 dicembre scorso, inoltre, ha ricoperto l’incarico di consigliere per la Portualità e la Logistica del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio.

“Contenta per Luigi Merlo, marito del capogruppo regionale del Pd Raffaella Paita – commenta a denti stretti il consigliere regionale del Carroccio Stefania Pucciarelli – ma dispiaciuta per i tanti liguri meno ‘fortunati’ e però preparati, che invece non trovano lavoro e si trovano in difficoltà.

Come avvenuto per la moglie di Renzi, il figlio del ministro Poletti e tanti altri, il serio problema della disoccupazione in casa Pd evidentemente non si pone mai.

Nel caso specifico della famiglia Paita, è un motivo in più per non trascorrere una vacanza sulle navi di Msc, ma scegliere quelle di Costa Crociere”.