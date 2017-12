“Apprendiamo con piacere e soddisfazione che il Pd ci appoggi su un progetto presentatoci da alcuni commercianti e residenti del Centro Storico su cui stiamo lavorando già da mesi. Peccato però che, nella smania comunicativa, il Pd giochi a fare il primo della classe su un’iniziativa già in itinere. Noi andiamo avanti con fatti concreti nell’interesse degli abitanti e dei commercianti del centro storico”.

L’assessora al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, oggi ha commentato così la proposta di sostituire, nelle zone del centro storico interessate dalla movida, i tradizionali bicchieri usa e getta con bicchieri in polipropilene in una logica di “vuoto a rendere”.

“Tutti i gruppi consiliari – continua l’assessore Bordilli – ieri, nel corso della riunione di Consiglio municipale, sono stati informati del progetto dallo stesso presidente di Municipio Andrea Carratù e, pertanto, mi sembra un po’ scorretto presentarsi come i portatori di un’idea su cui – ripeto – la nostra Amministrazione stava già lavorando.





Come Amministrazione stiamo facendo un grande lavoro per rendere i nostri quartieri sicuri e decorosi. Anche l’iniziativa di utilizzare sponsor per i nuovi bicchieri non è una novità.

I nostri uffici del turismo stanno facendo anche qualcosa in più: vorremmo che questi bicchieri diventassero uno strumento di promozione turistica con le immagini più belle della città, dalla Lanterna alle ville storiche, dai musei alle tante attrazioni culturali che Genova sa offrire”.