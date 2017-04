Motors Rally Show: tutti i Tomaino in lizza

Genova, 12 APR. Pasqua agonistica per la Tomaino family, tutta impegnata al rally in circuito denominato Motors Rally Show. Sia papà Andrea che i figli Elena e Davide parteciperanno, infatti, alla seconda edizione della gara proposta dall’Aci Pavia, in programma domenica e lunedì sul Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina, in provincia di Pavia.

Dopo aver fatto da “naviga” al figlio Davide al 1° Franciacorta Rally Circuit e dopo aver riassaporato con soddisfazione la gioia del volante al recente Sanremo Leggenda, papà Andrea tornerà a sedersi sul sedile di destra per leggere le note alla figlia Elena. Che sarà della partita con una Peugeot 106 1600 di classe N2, una vettura da lei già utilizzata allo Special Rally Circuit disputato a fine novembre a Monza.

In gara come pilota, dopo la sfortunata esperienza del Franciacorta Rally Circuit, anche Davide Tomaino. Per l’occasione il diciassettenne genovese ritroverà la Peugeot 106 1400 di classe N1 già utilizzata nella gara bresciana e avrà al suo fianco Nicolò Minetti.





“E’ la prima volta che corriamo tutti e tre insieme – osserva Andrea Tomaino – e questa sarà davvero una bella esperienza. L’obbiettivo principale, ovviamente, resta quello di divertirci anche se sarà interessante condividere tutti insieme le proprie sensazioni. Per Elena e Davide, che sono ancora giovanissimi, disputare un rally in circuito rappresenta un valido percorso formativo oltre ad un importante momento di crescita: spero che riescano a tradurre l’impegno con una prestazione soddisfacente”.