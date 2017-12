Mostra dell’antiquariato a Recco

La mostra dell’antiquariato è realizzata con la collaborazione degli antiquari recchesi che recentemente si sono riuniti nell’associazione di antiquari “Giano Bifronte”.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della preziosa oggettistica di un tempo passato, tra cui varie rarità che si possono trovare in questa esposizione.

La mostra si svolge durante le feste natalizie e di fine anno ed è promossa dall’associazione turistica Pro loco Recco con il patrocinio del Comune di Recco.





Per i cittadini e i turisti si comunica che la mostra è aperta dal 28 dicembre al 3 gennaio 2018 presso la Sala Polivalente Franco Lavoratori in Recco con orario di apertura al pubblico dalle 09.30 alle 18.30.