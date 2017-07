Morta suicida Melania, cacciatrice di leoni

ARAGONA. 25 LUG. E’ morta suicida nella sua casa a Huesca, in Aragona, Spagna, Melania Capitàn, la 27enne catalana cacciatrice di leoni.

Melania era diventata ‘famosa’ per aver più volte pubblicato foto con le quali spiegava come cacciava e per la sua passione per la caccia.

Per questo era stata anche minacciata ma sembra che il gesto non sia legato alle pesanti accuse subite del popolo del web.





Le motivazioni del suicidio, scritte su un biglietto d’addio rivolto ai suoi cari e agli amici più stretti, rinvenuto dalla polizia, il cui testo non è stato reso noto, non sarebbero legate a tali critiche.

Melania da tre anni viveva a Huesca e sulla sua pagina Facebook raccontava i suoi metodi di caccia ed aveva ottenuto oltre 32mila ‘like’, ma anche numerose critiche e anche minacce di morte che non si sono placate anche alla notizia del suo gesto estremo.

Contro di lei sono arrivati pesanti frasi, da “Hai fatto un favore all’umanità” a “Ringrazio Dio che ti sei uccisa, è stata l’unica cosa buona che hai fatto nella tua vita”. Nel contempo in tanti hanno espresso il loro cordoglio: “Riposa in pace, si legge. Non mi piace la caccia, uccidere animali per hobby mi fa orrore. Ma è inaccettabile che questa ragazza si sia tolta la vita”.

Ma davanti ad un tale gesto… Rip Melania