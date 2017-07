Moria di pesci sul lungomare di Voltri

GENOVA. 23 LUG. Sul lungomare di Voltri in questi giorni si è verificata una moria di pesci. Dopo le segnalazioni di diversi cittadini, oggi sul posto sono intervenuti i vigili urbani e gli ispettori della Asl per comprenderne le cause.

Tra le ipotesi al vaglio potrebbe esserci quella di una fonte inquinante che potrebbe avere avvelenato le acque. Oppure la siccità che ha asciugato i fiumi e in questo caso i pesci morti potrebbero essere stati trasportati in mare dopo il temporale di venerdì notte.