Morbillo nell’ospedale di Sanremo, ma non c’è allarme

Si sono registrati un paio di casi di morbillo all’Ospedale di Sanremo nel reparto di ostetricia e ginecologia. La situazione, però, sembra essere sotto controllo.

Ad ammalarsi un’ostetrica ed una ginecologa.

Ci sono, però, anche i sospetti per una signora che è passata nel reparto ed è tenuta sotto osservazione in quanto sembra mostrare i primi sintomi.





Non c’è nessun caso di emergenza, precisa una voce dell’ospedale.

L’Asl, nel contempo, ha avviato un’indagine in merito per comprendere come il morbillo sia riuscito ad entrare in ospedale e nel reparto di ostetricia e ginecologia.