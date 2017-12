Monterosso, auguri via web? Meglio le vecchie cartoline

Auguri via web? Un po’ freddini, meglio le foto della splendida Monterosso stampate su una cartolina e spedite per posta. Come una volta.

Così Andrea Poggi, titolare dell’hotel La Spiaggia di Monterosso al mare, ai clienti che hanno visitato le 5Terre e soggiornato nelle sue stanze, anche quest’anno ha inviato gli auguri di Buon Natale e Felice anno nuovo in carta stampata: “In questo modo si rinsalda anche il legame d’amicizia”.

Le settemila cartoline sono state inviate in tutto il mondo. Da vari Paesi Europei agli USA, Nuova Zelanda, Australia. Una tradizione mantenuta, ma che è costata caruccia: circa 4500 euro.