MONTECARLO. 25 MAR. Fumo, fiamme e una sparatoria nella blindatissima Montecarlo. La rapina a mano armata è avvenuta intorno alle 16,30 di oggi. Secondo i primi accertamenti, i banditi avrebbero assalito la gioielleria Cartier, vicino all’Hotel de Paris e davanti all’entrata del Casinò. Alcuni testimoni hanno riferito di avere udito diversi spari. Allo stesso tempo, è stato registrato un rogo, che si è sviluppato poco più in basso dall’Hotel Fairmont.

Non si sa ancora se sia stata una manovra diversiva dei complici dei banditi, presumibilmente tre, che poi si sarebbero nascosti in un cantiere circondati dalle teste di cuoio monegasche e francesi. In zona anche ambulanze e vigili del fuoco.

Molti turisti e residenti si sono rifugiati negli alberghi e nei negozi, temendo un attentato islamico dell’Isis.