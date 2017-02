MONTECARLO. 20 FEB. Portofino: business immigrati anche nelle zone turistiche intorno alla perla del Tigullio con il servizio di seconda accoglienza Sprar, coordinato da Anci e Viminale (ossia i Prefetti). Montecarlo: zero migranti e 19 agenti di polizia in più per evitare degrado e garantire maggiore sicurezza. Poi, un programma di aiuti per i profughi di guerra, quelli del Medio Oriente, in particolare alcuni bambini siriani accolti dignitosamente in strutture dedicate, ed aiuti economici, ma solo a casa loro ed attraverso il rigoroso controllo delle Nazioni Unite.

Solidarietà, ma prima c’è la sicurezza, che è un diritto. Dopo la strage di Nizza e l’annullamento della storica Riviera Classic (Ventimiglia-Monaco) per motivi legati al pericolo di altre stragi islamiste, il Principato di Monaco affronta così l’emergenza profughi che scappano da guerre e persecuzioni e quella, distinta, dei migranti che, attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale, invadono Italia ed Europa per altri, ben differenti motivi. Secondo il commissario UE all’Immigrazione, i primi risultano il 20%. I secondi, definiti irregolari, ossia al di fuori della legalità, sono l’80%.

La scorsa settimana l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, e il Rappresentate dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per Monaco e la Francia, Ralf Gruenert, hanno incontrato i rappresentanti del governo monegasco per discutere l’attuale crisi migratoria nel Mediterraneo, in particolare il dispositivo messo in campo dal governo di Monaco per l’accoglienza dei rifugiati provenienti dal Medio Oriente, di cui il Principato si è impegnato ad assumersi le proprie responsabilità sulla scena mondiale.

Il Principato di Monaco ha firmato due accordi di partenariato con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, alle quali verserà in tre anni 670mila euro per progetti in favore dei rifugiati in Marocco e Tunisia. Nel 2016 il Principato di Monaco è stato il quinto paese donatore per il programma dei Rifugiati delle Nazioni Unite.

Solidarietà ed aiuti a casa loro, ma anche il rafforzamento della sicurezza tra le priorità della nazione governata dal principe Alberto II: nelle scorse settimane è stato pubblicato un bando in cui il governo cerca 19 allievi poliziotti da destinare alla direzione della pubblica sicurezza, che andranno ad aggiungersi ai 519 agenti ed ai 113 Carabinieri del Principe Alberto.