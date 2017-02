IMPERIA. 25 FEB. Un cameriere 30enne, di nazionalità albanese, ieri si è costituito ai carabinieri di Bordighera dopo essere fuggito da Montecarlo, dove lavorava, ed aver ucciso il cuoco italiano e coetaneo del ristorante Pulcinella in rue du Portier. Il corpo della vittima è stato ritrovato nel tardo pomeriggio all’interno del noto locale, in un lago di sangue.

Secondo i primi accertamenti della polizia, il cuoco italiano è stato ucciso a coltellate. Una furia assassina, con diversi fendenti. Alcuni mortali. Non si sa ancora l’origine dei motivi della furia omicida. Il killer albanese, una volta ucciso il collega, è scappato indisturbato dal Principato di Monaco, ancora sporco di sangue. Ai militari di Bordighera avrebbe raccontato di aver fatto “una cazzata” e di aver “litigato” con il suo collega, non sapendo se lo aveva lasciato vivo o morto per terra.

Il Pulcinella è molto conosciuto non solo in Costa Azzurra, ma anche nella nostra riviera. Si trova vicino alla famosa curva del Mirabeau del Gran Prix di Montecarlo.