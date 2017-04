SAVONA. 5 APR. Il libro del momento è il romanzo della savonese Irene Schiavetta: “Le tre signore”. La vicenda si snoda tra gli anni Sessanta e i giorni nostri e tiene incollati alle duecento pagine e più, che volano via in un soffio.

Le protagoniste sono Assia, una contabile sgraziata, Lucille, un’artista di buona famiglia e Olimpia, maestra elementare che nasconde un segreto. Intorno a loro una serie di personaggi che sembrano vivi, descritti nelle virtù senza tralasciare le debolezze: il chirurgo Livio Storlenghi, la super-pettegola Doriana Mangini, la sarta Tersilla Cigola, Don Giustino, uomo d’altri tempi, “che con due sedie rotte faceva una poltrona”… e molti altri.

Il successo del romanzo, uscito nel dicembre scorso, è stato immediato. Alla Feltrinelli di Savona è stato fin da subito nella TopTen, al primo posto per diverse settimane. L’editore ha già dovuto provvedere a una ristampa. Le critiche sono lusinghiere. Vittoriana Melano ne parla come di “un’epopea dell’amicizia” e paragona la scrittrice ad Andrea Vitali. Alberto Jona scrive: “Bellissimo! Veramente! Ironico ma intenso e profondo ed emozionante! Costruzione perfetta! Finale splendido! Complimenti. Si sente che sei una giallista nel senso che la costruzione del racconto è sorvegliatissima e il colpo di scena quando rientra in scena Emilia è perfetto… e rivelatore. Se posso trovare un nome da metterti accanto è quello di Simenon, non quello di Maigret ma quello dei grandi romanzi!”

Sabato 8 aprile 2017, alle 17,30, l’Autrice sarà intervistata dalla brillante Graziella Frasca Gallo, nota giornalista di testate locali, presso la Libreria Mondadori di Loano (Via Garibaldi 150). Un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura.