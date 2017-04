GENOVA. 13 APR. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l’autore del rogo divampato ieri mattina al circolo Bocciofila Lido di via Gobetti in Albaro.

Nelle immagini visionate dai carabinieri si vede una persona incappucciata mentre lancia un oggetto in fiamme (probabilmente una molotov) verso la finestra del primo piano dello stabile sede del circolo.

Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti sul movente del gesto: dalla società concorrente al cliente non ammesso al circolo, alla ritorsione legata alla professione del presidente del circolo, l’avvocato Riccardo Di Rella.





Il presidente Di Rella, però, sentito dai militari, avrebbe riferito di non avere subito minacce negli ultimi tempi. Ingenti i danni che ammontano a circa 100mila euro. Ora è caccia all’autore del rogo, che secondo gli inquirenti non è il piromane della Foce.

“Non si tratta di un incidente – ha confermato l’associazione Pokerdream Genova – ma le indagini in corso non ci consentono di dire di più. Stasera riprenderemo la consueta attività al piano inferiore in attesa della nuova sala sicuramente più bella. Chiunque pensi di averci messo in ginocchio scoprirà di essersi sbagliato”.