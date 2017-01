Molesta ragazzina per 2 anni, polacco arrestato per stalking

GENOVA. 20 GEN. Un ventenne polacco oggi è stato arrestato dalla polizia nell’atrio della stazione ferroviaria di Piazza Principe a Genova, per le ripetute molestie e persecuzioni ai danni di una minorenne. La ragazzina, sotto choc e impaurita, ha raccontato agli agenti di essere stata tormentata dallo straniero da circa due anni. Il giovane non si è fermato neanche quando si è accorto che la vittima dello stalking non era sola, ma in compagnia della madre.

Gli agenti della Polfer hanno fatto alcuni accertamenti ed appreso che il 20enne aveva già una diffida del questore per avere più volte infastidito e pesantemente molestato la ragazzina. Pertanto, lo hanno arrestato per atti persecutori. Il polacco è stato anche denunciato perché in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso.