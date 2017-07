GENOVA. 14 LUG. Ieri, intorno a mezzogiorno, alcuni residenti del centro storico hanno fermato l’equipaggio di una volante che passava in Piazza Caricamento segnalando, esasperati, la presenza di un gruppo di giovani africani molesti intenti a bere alcolici e a bivaccare in Piazza San Sepolcro e vie limitrofe.

I poliziotti del Commissariato Centro, lasciata la macchina di servizio, si sono recati a piedi sul posto e hanno invitare tali soggetti ad allontanarsi dalla zona e a comportarsi in maniera civile.

Alla richiesta dei documenti per il controllo delle generalità un cittadino del Gambia ha iniziato a urlare inveendo contro gli agenti.

L’uomo ha continuato con il suo atteggiamento e i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in Questura.





Durante il tragitto per raggiungere l’auto di servizio l’uomo ha cercato di divincolarsi, ha spintonati i poliziotti facendoli cadere a terra e ha tentato la fuga lanciando loro delle cassette della frutta per allontanarli.

Il gambiano, trentenne, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate e condotto a Marassi.

Gli agenti si sono fatti medicare e sono stati giudicati guaribili in 2 giorni per escoriazioni l’uno e 20 giorni per distorsione al ginocchio ed escoriazioni varie l’altro.