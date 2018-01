Modì, figuraccia Palazzo Ducale. Perizia conferma: tele esposte grossolanamente falsificate

Visitatori beffati, figuraccia a Genova. Non solo per i massimi esperti di Modì, Pepi e Restellini, che l’anno scorso denunciarono lo scandalo.

Oggi è stato reso noto che anche secondo i risultati della perizia, depositata in Tribunale dalla Ctu Isabella Quattrocchi, i quadri di Modigliani esposti a Palazzo Ducale e poi sequestrati dalla procura sono falsi.

La nota docente che, nell’ambito dell’inchiesta su Mafia Capitale, svelò che alcuni dei quadri posseduti dall’ex Nar Massimo Carminati erano falsi, non ha quindi avuto dubbi nemmeno per quelli di Modigliani.





Risulta invece originale uno dei disegni sequestrati.

Secondo le prime indiscrezioni, l’esperta consulente della procura avrebbe addirittura riferito che le tele esaminate sono state “grossolanamente falsificate” sia “nel tratto che nel pigmento” e che le cornici sono “provenienti da Paesi dell’Est europeo e dagli Stati Uniti, per nulla ricollegabile né come contesto né come periodo storico a Modigliani”.

La procura sequestrò nel luglio scorso 21 opere esposte tra mille polemiche (dovute anche alla chiusura anticipata della mostra con le restanti opere lasciate in esposizione).

Finora gli indagati risultano tre, fra cui il curatore della mostra di Modigliani, Rudy Chiappini.

I responsabili di Palazzo Ducale si sono sempre dichiarati “parte fortemente lesa”.

