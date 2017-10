GENOVA. 12 OTT. “Instancabile Multedo”. I cittadini coraggiosi del Ponente tornano di nuovo in strada per protestare contro il centro migranti imposto dalla Prefettura, in collaborazione con la Curia, che inizialmente lo aveva tenuto nascosto agli abitanti, nell’ex asilo Govone di via delle Ripe.

La mobilitazione di residenti e commercianti è andata in scena, ancora una volta, nella zona all’uscita del casello autostradale di Genova Pegli. Poco dopo le 18, all’ora di punta, hanno cominciato a camminare ripetutamente sulle strisce pedonali di via Reggio. Il “blocco” ha creato lunghe code e forti disagi al traffico veicolare.

Nonostante le proteste, per ora l’insediamento dei migranti appare solo rinviato. Si tratta di 25 africani, tutti giovani e maschi, ai quali poi, secondo il piano proposto dalla Curia, se ne aggiungeranno come minimo altri 25.





I residenti hanno riferito che via delle Ripe è una strada senza vie d’uscita e male illuminata. Inoltre, hanno spiegato che la struttura è stata donata dalla contessa Adele Govone per i bimbi del quartiere, non per i migranti.

“Anche oggi – ha spiegato Claudio Canepa sulla pagina Fb Quelli per Multedo – siamo a manifestare il nostro dissenso alla scelta dei locali scelti da don Martino per la sua accoglienza-ghetto che vuole attuare su Multedo”.