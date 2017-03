GENOVA. 28 MAR. “Oggi mi sono dimesso. Sono andato stamattina e ho presentato la lettera perché sono una persona seria e non prendo lezioni da altri. La lettera l’ho presentata alla Presidenza del Senato”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia ed ex direttore del TG1 Augusto Minzolini, eletto in Liguria. Ora l’avvocato genovese Roberto Cassinelli, primo dei non eletti, dovrebbe prendere il suo posto a Palazzo Madama.

Minzolini ha sempre spiegato di essere stato assolto in primo grado e poi condannato in secondo grado per peculato “da un giudice tornato di ruolo dopo vent’anni in politica in uno schieramento avverso al mio, che ha ribaltato la sentenza senza riaprire l’istruttoria, né ascoltarmi”.

“La mia – si è difeso il giornalista parlando di vicenda kafkiana – non è stata una battaglia per salvarmi la pensione. Non sono un politico di professione. Prima di entrare in Senato ho fatto altro e mi piacerebbe tornare a farlo”.