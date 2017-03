GENOVA. 14 MAR. Quattro minori albanesi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, responsabili di un tentativo di rapina aggravata ai danni di un 14enne, sono stati denunciati.

La vittima, un peruviano di 14 anni, si trovava all’interno della galleria della Fiumara al piano terra quando è stato sorpreso da due soggetti, uno che lo ha afferrato al collo e il secondo che, mostrandogli un coltello, gli ha intimato di seguirlo all’esterno, dove erano in attesa altre persone, per consegnargli il cellulare.

Il 14enne è però riuscito a divincolarsi dalla presa e a rifugiarsi in un negozio.

Dell’episodio si è accorto subito il personale di vigilanza del centro commerciale che è riuscito a trattenere i due autori della tentata rapina e due dei complici che attendevano all’esterno, fino all’arrivo delle volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano.

I poliziotti hanno identificato i quattro, tutti albanesi e hanno sequestrato il coltello, un modello butterfly con lama di cm 11.

Per i quattro è arrivata la denuncia per tentata rapina aggravata in concorso.