GENOVA. 18 APR. La polizia di Stato ha arrestato per tentata rapina in concorso due genovesi di 37 e 52 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio.

I due uomini, utilizzando dei martelletti, hanno infranto i finestrini di alcune auto in sosta in Via Asilo Garbarino nel tentativo di trafugare qualcosa dagli abitacoli.

Sorpresi da un passante, lo hanno apostrofato in malo modo, minacciando di colpirlo con l’oggetto contundente.





Il cittadino si è allontanato ma, senza perderli di vista, ha allertato la polizia, consentendo l’intervento delle volanti della Questura e del Commissariato Cornigliano, che hanno bloccato i due in strada, uno con ancora in mano il martelletto.

Gli agenti hanno accertato il danneggiamento di quattro auto, da cui apparentemente non è stato sottratto nulla.

I due martelletti utilizzati, sequestrati, sono risultati della tipologia in dotazione agli autobus AMT.

Per questo motivo i due sono stati denunciati per ricettazione.

Gli arrestati sono stati giudicati con rito per direttissima.