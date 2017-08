Minaccia automobilisti con coltello: rilasciato marocchino, solo multa da 100 euro

LA SPEZIA. 13 AGO. La gente ha paura. “Poteva essere un nuovo Kabobo” hanno dichiarato alcuni sui social network, che hanno raccolto le testimonianze di forti preoccupazione tra la gente.

Tuttavia, il giovane marocchino irregolare che stanotte, intorno alle due, è stato bloccato dai carabinieri dopo che aveva minacciato con un grosso coltello automobilisti e motociclisti a Sarzana, se l’è cavata solo con una sanzione da 102 euro per ubriachezza molesta e nelle scorse ore è già stato rilasciato libero.

Gli investigatori, che in un primo tempo avevano mantenuto il riserbo sulle sue generalità, hanno indagato senza sosta ed escluso la pista del fondamentalismo islamico.





Per il momento, quindi, la magistratura non ha ritenuto di chiuderlo in carcere.

Il 25enne di origine marocchina è stato comunque denunciato per minaccia aggravata, danneggiamento, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazione della normativa del testo unico sugli stranieri perché irregolare sul territorio italiano. Lama sequestrata.

Minaccia automobilisti con grosso coltello, testimoni: nordafricano