SAVONA. 6 MAR. “Mi viene segnalato dagli organi amministrativi di ATA Spa di aver

ricevuto in questi giorni minacce aggravate. Da parte degli stessi è stata

prontamente presentata idonea comunicazione alle Autorità Giudiziarie”.

Silvano Montaldo, Assessore al Bilancio e alle Società

Partecipate del Comune di Savona, oggi ha espresso preoccupazione per quanto

accaduto in città.

“Il fatto, nella sua totale gravità, lascia stupefatti” – prosegue

Montaldo – “Il mio assessorato, il Sindaco e l’intera Giunta si

schierano al fianco del Consiglio di Amministrazione di ATA e, ora più che mai,

rinnovano l’impegno verso il cambiamento nel modus operandi di ATA. La

minaccia è un gesto ignobile che va combattuto e che va sedato. Non esiste

migliore risposta, per chi usa questi mezzi intimidatori e minacciosi, di

voler proseguire nel risanamento e nella ristrutturazione della più

importante società del Comune di Savona, un risanamento che tende a tutela

una realtà aziendale, investimenti passati, presenti e futuri dei

cittadini savonesi, e più di 220 posti di lavoro”.

“In altre occasioni ho avuto maniera di affermare che qualcuno, dentro

e fuori da ATA, ancora non si è accorto che la musica è cambiata:

probabilmente, ora questa musica si inizia a sentire e queste sono le

reazioni. La giustizia farà il suo corso e i responsabili verranno

individuati e puniti. Solidarietà assoluta ai vertici di ATA. E chi

commette queste azioni riprovevoli se ne faccia una ragione: i cambiamenti

proseguono senza sosta”, conclude l’Assessore Silvano Montaldo.