IMPERIA. 18 MAR. Si svolge oggi la ‘Milano-Sanremo’, la corsa che anche quest’anno arriverà a Sanremo, in via Roma. Ed ecco tutti i divieti di sosta e di transito per i mezzi nella città emessi dalla municipale matuziana.

In via Roma transito vietato con i veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno passare da via Nino Bixio e, quelli provenienti da levante e diretti a ponente sulla zona portuale (da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Carlo Dapporto).

Da questa mattina alle 5 fino a fine smontaggio delle transenne, in via Roma è anche previsto il divieto di sosta, con la rimozione forzata a tutti i veicoli.

Sempre in via Roma, ma anche nelle traverse che si immettono, è previsto il divieto di transito dalle 10 di sabato e fino a quando non sarà possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara.

Previsto il divieto di circolazione e di sosta in: via Bartolomeo Asquasciati (lato levante, dall’uscita del parcheggio all’intersezione con via Roma), via Roma (tratto antistante l’autoparcheggio prospiciente la Stazione degli Autobus, sulla corsia di svolta continua per piazza Colombo. Divieto di transito in corso Mombello inferiore nella carreggiata di levante fino al termine smontaggio strutture.

Divieto di sosta fino alle 24 in corso Imperatrice, dall’Hotel Lolli all’ingresso dell’Hotel Royal.

Il capolinea dei servizi pubblici, dalle 10 di sabato al ripristino delle corse regolari, sarà in corso Imperatrice.

Divieto di transito e sosta, dalle 6 alle 20 in via Adolfo Rava, sulla carreggiata a monte di lungomare Italo Calvino, che viene utilizzato come strada di scorrimento e di emergenza fino al normale ripristino della circolazione ordinaria.

Divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, fino alle 18, su ambo i lati in: via Duca d’Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d’Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Nino Bixio, via Gioberti, via Carli Inferiore, giardini Vittorio Veneto e largo Nuvoloni.

Sospesa la circolazione, dalle 13 a fino alla fine del transito della corsa su: lungomare Italo Calvino nella carreggiata a monte, via Nino Bixio, comprese le traverse.

Dalle 15 alle 17 fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara, divieto anche in: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo e sulle traverse relative nel punto in cui esse si immettono.