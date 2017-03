Milano-Sanremo, cambio viabilità in alcune strade a Genova

GENOVA. 17 MAR. Sabato 18 marzo, in occasione della 108ª edizione della corsa ciclistica internazionale Milano – Sanremo, nella parte di territorio genovese, prevalentemente Voltri, interessato dal passaggio della gara verranno attuate alcune modifiche alla viabilità.

Nel dettaglio, tra le ore 13 e le ore 15 – e comunque fino a cessate esigenze (ovvero al passaggio della “carovana” composta da tutti i veicoli di servizio alla corsa) – sarà istituito il divieto di circolazione veicolare nelle seguenti strade: via Ovada, via Lemerle, via Gaspare Buffa, via Don Giovanni Verità, via Carlo Camozzini e via Pietro Paolo Rubens.

Contestualmente, in via Lemerle (nel tratto compreso tra via Gaspare Buffa e via Don Giovanni Verità), tra le ore 8 e le ore 15 (e comunque fino a cessate esigenze) verrà istituito anche il divieto di fermata veicolare.

Link: http://www.milanosanremo.it