GENOVA. 1 LUG. Invasione fuori controllo e business immigrati. Materassi piazzati a cielo aperto non solo intorno alla stazione Centrale e in altre zone pericolose della città, ma anche in cima ad una palazzina (pericolante e sovraffollata) poco distante dal centro. A Milano i migranti dormono pure sui tetti.

Il fatto è stato documentato anche dalle telecamere del programma Mediaset “Dalla vostra parte”: la situazione del capoluogo lombardo è degenerata al punto che alcuni testimoni avrebbero riferito di pagare un affitto di circa 800 euro.

Intanto, nei porti del Sud Italia proseguono gli sbarchi dalle navi delle ONG che continuano a raccogliere i disperati a poche miglia dalle coste libiche ed a trasportarli unicamente verso i nostri porti, mentre i cosiddetti “respingimenti assistiti” ed i trasferimenti in altri Paesi UE appaiono ancora una chimera.





A Genova, ormai satura, è arrivata un’altra ondata di migranti e li trasferiscono anche verso Ventimiglia, già al collasso. Inoltre, le previsioni per le prossime settimane non sono buone perché sono previsti altri arrivi e i posti letto scarseggiano.

La Prefettura di Genova ha comunicato che, solo nell’ultima settimana sono arrivati altri 374 migranti:

“Il 1/7/2017 sono arrivati in Liguria 35 migranti provenienti da Cosenza, così distribuiti: 12 per Genova, 9 per Savona, 7 per La Spezia e 7 per Imperia.

Il 30/6/2017 sono arrivati in Liguria 39 migranti provenienti da Salerno, così distribuiti: 13 per Genova, 10 per Savona, 8 per La Spezia e 8 per Imperia.

Il 30/6/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti provenienti da Reggio Calabria, così distribuiti: 17 per Genova, 13 per Savona, 10 per La Spezia e 10 per Imperia.

Il 29/06/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti provenienti da Palermo, così distribuiti: 24 per Genova, 10 per La Spezia, 16 per Savona e 0 per Imperia.

Il 28/06/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti provenienti da Augusta (Sr), così distribuiti: 27 per Genova, 10 per La Spezia, 13 per Savona e 0 per Imperia.

Il 28/06/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti provenienti da Catania, così distribuiti: 0 per Genova, 10 per La Spezia, 10 per Savona e 30 per Imperia.

il 27/06/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti provenienti da Messina, così distribuiti: 17 per Genova, 10 per La Spezia, 13 per Savona e 10 per Imperia.

Il 23/6/2017 sono arrivati in Liguria 50 migranti da Crotone così distribuiti: 12 per Genova, 11 per La Spezia, 14 per Savona e 13 per Imperia”.