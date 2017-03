Milan-Genoa, formazione: Gentiletti dall’inizio

GENOVA 18 MAR. Presso il funzionale impianto “Rigoni”, dove il Genoa ha ricevuto un’accoglienza con i fiocchi dall’Ac Casalmaiocco e anche tra gli abitanti della località nel lodigiano, scatenati nelle richieste di autografi/foto a fine allenamenti, mister Mandorlini ieri ha diretto la sessione di rifinitura per la sfida con il Milan. Con la consueta determinazione. Quella che, al di là degli altri aspetti su cui sta insistendo con i suoi collaboratori, chiede al gruppo nella gara allo stadio Meazza. Ventiquattro i giocatori a disposizione sottoposti a lunghe esercitazioni, in attesa delle ultime raccomandazioni nelle tappe che seguiranno. Oltre due ore di lezioni e indottrinamenti per trovare la quadratura del cerchio, con la parte conclusiva dedicata alle palle inattive. Rispetto all’ultima partita si profilano novità in formazione. Continua intanto il periodo d’oro per le giovanili. Il centrocampista Luca Zanimacchia è stato confermato nella rosa della Nazionale Under 19 per la fase Elite dell’Europeo di categoria. Il portiere Alessandro Russo è stato selezionato nell’Under 16 dall’allenatrice Patrizia Panico.