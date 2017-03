Migranti, un Cas a San Benigno: Comune contro Prefettura

GENOVA. 1 MAR. La prefettura di Genova ha deciso di aprire un nuovo Centro di accoglienza straordinaria, Cas a Genova dove accogliere i migranti.

Luogo scelto sarebbe l’ex bocciodromo di San Benigno, in un’area demaniale per un totale di 300 migranti. In questo modo verrà anche liberata la Fiera di Genova che ora ne ospita circa 200.

Comune e municipio hanno espresso una ‘netta contrarietà’ per voce dell’assessore alle Politiche sociali Emanuela Fracassi e del presidente del Municipio Franco Marenco che hanno letto ‘con stupore e sconcerto la comunicazione con cui la Prefettura annuncia lo spostamento di 100 migranti al nuovo Centro di accoglienza straordinario’.

“E’ inaccettabile – spiegano dal Comune – come l’emergenza dell’accoglienza migranti sia gestita senza una interlocuzione ed una condivisione con Comune e Municipio. Alla luce del recente fallimento dell’accordo Anci occorre dare piena applicazione al piano nazionale che prevede una riduzione di mille unità a carico del Comune di Genova”.