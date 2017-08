Migranti trovano portafoglio e lo restituiscono. Proprietario: ce ne fossero

GENOVA. 15 AGO. Due richiedenti asilo, un 17enne del Gambia ed un 19enne della Guinea, ospiti in un centro di accoglienza gestito dalla Croce Bianca Genovese a Fumeri, l’altro giorno hanno trovato un portafoglio sul treno con alcuni documenti e 35 euro.

Anziché tenersi il contante e gettare via il resto, lo hanno consegnato intonso alla responsabile del centro, che ha rintracciato il proprietario.

Quando il pensionato genovese si è ritrovato in mano il portafoglio, ha deciso di regalare 20 euro a testa ai giovani africani, affermando: “Ce ne fossero di ragazzi come voi… Benvenuti in Italia”.





La responsabile del centro di accoglienza di Fumeri, Gabriella Profumo, e il presidente della Croce Bianca Genovese, Walter Carrubba, hanno quindi pubblicizzato l’episodio spiegando che i due migranti si sono sempre comportati bene, dimostrando “una grande rettitudine morale”.

Inoltre, hanno sottolineato che a Fumeri avviene ciò che dovrebbe essere la norma in tutti i centri convenzionati con la Prefettura perché ai richiedenti asilo non viene fornito solo vitto e alloggio, ma anche percorsi educativi, di integrazione ed in sostanza vengono aiutati a rigare dritto: “Non ci limitiamo ad ospitarli. Gli insegniamo l’italiano, le regole civiche e li manteniamo impegnati anche in lavori utili”.