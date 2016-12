IMPERIA. 27 DIC. Oramai sono diventati l’incubo dei frontalieri, dei camionisti e degli automobilisti sulla strada delle vacanze. Ancora autostrade pericolose al confine con la Francia. Stamane, poco prima delle 9.30, il traffico è stato bloccato per diversi minuti sull’Autofiori, fra Ventimiglia e Mentone, dopo la segnalazione di alcuni migranti presenti sulla carreggiata.

La polizia stradale ha inviato una pattuglia sul luogo dell’avvistamento per regolare il traffico ed avvertire automobilisti e camionisti. Una volta verificato che non c’erano più pedoni sull’autostrada, la circolazione è stata ripristinata. Sempre più spesso, in alcuni periodi anche diverse volte al giorno, viene segnalata la presenza di migranti che a piedi sull’autostrada cercano di raggiungere la Francia clandestinamente. I pannelli di segnalazione, dalla barriera autostradale da Ventimiglia a Mentone, segnalano la presenza di “possibili pedoni” invitando alla prudenza.

Negli ultimi mesi sono già due i migranti clandestini travolti e uccisi nel tratto di autostrada tra il confine italo francese di Ventimiglia e Mentone.