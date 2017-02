GENOVA. 27 FEB. Business immigrati in Liguria. L’Assemblea dell’Anci oggi ha approvato con 64 voti a favore, 11 astenuti e 16 contrari un documento sull’accoglienza dei migranti.

“Toti – spiegano i consiglieri regionali del Pd – ha provato a politicizzare la vicenda, mentre la maggior parte dei sindaci ha scelto di risolvere i problemi. Questo voto ha confermato, da un parte, l’importanza dell’Anci nella gestione dei richiedenti asilo e, dall’altra, ha sottolineato come siano fondamentali la rete Sprar e la partecipazione attiva dei sindaci in linea col piano nazionale. Pertanto intendiamo ringraziare i sindaci, Anci e Paolo Pezzana per il buon lavoro svolto nel costruire un rapporto più positivo possibile fra territorio, Prefetture e cittadini. L’accoglienza diffusa non solo permette di offrire un buon servizio ai migranti, ma facilita anche i processi di integrazione e migliora la sicurezza dei cittadini. Evitare grosse concentrazioni di richiedenti asilo in alcuni territori è il modo migliore per ridurre al minimo le tensioni”.

Con i no e le astensioni dei sindaci del centrodestra è quindi saltato il piano di Anci Liguria per distribuire un massimo di 6.043 profughi in aree omogenee. Anci puntava all’adozione del servizio di accoglienza Sprar che fissava numeri certi, ma non confermati, ed anzi non accolti dal Viminale, che aveva già messo le mani avanti sul “tetto massimo” fissato in Liguria in caso di nuove ondate di sbarchi.

I Comuni che vorranno, potranno aderire ugualmente allo Sprar, singolarmente o associandosi, e Anci fornirà loro assistenza. Chi non ha aderito potrebbe subire i Cas (Centri assistenza straordinaria) che verranno individuati dai prefetti e quindi difendersi con altri strumenti amministrativi messi a disposizione dalla legge. A Genova il numero dei posti per migranti forse potrà scendere da 2.300 a 1.216 posti. Secondo il Viminale, 4.029 posti potranno essere assegnati ai 101 Comuni liguri sopra i duemila abitanti. I piccoli comuni (sotto ai duemila abitanti) potrebbero essere anche obbligati ad accogliere 6 profughi.