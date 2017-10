Migranti Multedo: residenti davanti all’ex asilo

GENOVA. 6 OTT. Abitanti sentinelle. Presenza dei residenti di Multedo, questa mattina davanti all’ex asilo Govone, contrari alla sistemazione di 50 migranti imposto dalla Prefettura in collaborazione con la Curia.

Si tratta di 50 africani, tutti giovani e maschi, che dovrebbero essere sistemati nella struttura che si trova in una strada senza via d’uscita e male illuminata.

I residenti si sono allertati nel momento in cui hanno visto del movimento all’interno dell’edificio.





Tuttavia, hanno verificato che dall’ex asilo è uscito solo un tecnico della Tim e per ora non è entrato nessun migrante. Si sarebbe quindi trattato solo di un sopralluogo per eventuali lavori alla linea telefonica.

Questa mattina si era diffusa anche la notizia, poi risultata infondata, del possibile arrivo di alcuni componenti dei centri sociali in via delle Ripe e, per questo, sul posto è poi arrivata una pattuglia della Digos. Intorno alle 12.50 i residenti si sono allontanati dall’ex asilo.

(Nelle foto di Marco Marchelli alcuni residenti nei pressi dell’ex asilo)