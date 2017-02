GENOVA. 19 FEB. “Il problema dell’immigrazione è da affrontare in modo molto serio, senza cadere in facili demagogie come fanno altri partiti. La consapevolezza dei cittadini è fondamentale. Quindi spiegare la differenza tra rifugiati, richiedenti asilo e clandestini è fondamentale. Dall’altro lato, però, mi dà parecchio fastidio quando viene additato di razzismo chi chiede semplicemente il rispetto della legalità. Questa è una storia che deve finire perché purtroppo la politica buonista di questi anni, soprattutto a Genova, alla fine non ha portato buoni risultati. Invece, occorre individuare con chiarezza quante persone possono essere ospitate sul territorio comunale per farle vivere, prima di tutto, in un contesto dignitoso. Ricordo che durante le intercettazioni dell’inchiesta mafia Capitale, Buzzi e Carminati dicevano che attualmente si fanno più soldi coi migranti piuttosto che con la droga”.

Lo ha detto venerdì sera il candidato sindaco del M5S Luca Pirondini, durante una delle “graticole” in programma alla Sala Cap a San Benigno.

In riferimento alla domanda sul business immigrati, l’esponente pentastellato ha aggiunto: “Occorre analizzare in modo più profondo i rapporti che oggi ci sono con le varie cooperative che gestiscono l’immigrazione. Per quanto riguarda i famosi 35 euro, su cui si è fatta molta demagogia, dovremmo andare a controllare bene che fine fanno quei soldi, come vengono trattati i migranti e se ci sono responsabilità penali dovremmo denunciarle in modo chiaro”.

Prossima graticola a Cinque Stelle venerdì 24 mattino e sera.