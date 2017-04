GENOVA. 4 APR. Aiuti ai migranti. Per alcuni di loro arriva anche il “tutor” personale a disposizione. Il Comune di Genova è al lavoro per istituire il primo “Albo dei tutori” di ragazzi minorenni stranieri, non accompagnati dai genitori, che sbarcano in Italia. L’Albo sarà aperto a tutti: famiglie, coppie e perfino single. Dopo un corso di formazione (non è stato comunicato se sarà a pagamento o gratuito e neanche chi lo gestirà) coloro che “saranno ritenuti in grado di svolgere le funzioni che svolgerebbe un genitore saranno ammessi nell’elenco del Comune”.

Lo ha annunciato oggi l’assessora comunale alle Politiche sociali Emanuela Fracassi presentando il progetto “Elfo”.

“Nel 2016 Genova ha garantito all’interno di proprie strutture l’accoglienza di 370 minori stranieri non accompagnati e il fenomeno è in aumento – ha spiegato Fracassi – Per favorire l’integrazione abbiamo pensato di costruire i primi corsi di formazione per tutori, persone che aiutino a crescere i giovani provenienti da altri Paesi diventando responsabili di alcune scelte importanti”.

Secondo la giunta Doria, i percorsi formativi saranno volti a potenziare le capacità degli affidatari, in modo da migliorare il livello e la qualità di protezione dei minorenni vittime o potenziali vittime di violenza. Al momento, sono 10 gli affidi in corso nel Comune di Genova, di cui sette a tempo parziale (i ragazzi sono in Comunità e vanno in famiglia affidataria il fine settimana o alcune giornate infrasettimanali) e 3 a tempo pieno. Di questi ragazzi, 5 sono accolti da famiglie italiane e gli altri 5 da famiglie omoculturali (ossia appartenenti alla stessa cultura di provenienza) o parentali.