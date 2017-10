MIGRANTI. GIANNI MORANDI ARRABBIATO SU FACEBOOK PER LE REAZIONI

BOLOGNA. 22 APR. Gianni Morandi è sorpreso, stupito ed arrabbiato circa le risposte alle sue affermazioni sulla propria pagina di Facebook riguardo i migranti.

Ma torniamo indietro di un giorno. Ieri il cantante di Bologna aveva commentato con un post la tragedia di tanti migranti paragonandoli agli emigranti italiani di un tempo: “A proposito di migranti ed emigranti, non dobbiamo mai dimenticare che migliaia e migliaia di italiani, nel secolo scorso, sono partiti dalla loro Patria verso l’America, la Germania, l’Australia, il Canada… con la speranza di trovare lavoro, un futuro migliore per i propri figli, visto che nel loro Paese non riuscivano ad ottenerlo, con le umiliazioni, le angherie, i soprusi e le violenze, che hanno dovuto sopportare! Non è passato poi così tanto tempo…”

Il post di Gianni Morandi aveva scatenato oltre 20 mila condivisioni, 70 mila “like” ma anche un inferno di commenti al quale il cantante aveva anche risposto e in parte non aveva gradito.





Poi il nuovo posto odierno sulla fan page di Gianni Morandi: “Sono sorpreso dalla quantità di messaggi al mio post di ieri. Sto continuando a leggere ma penso sia impossibile arrivare in fondo… 14mila messaggi! Ho anche risposto ieri sera per un paio d’ore. Forse non mi aspettavo che più della metà di questi messaggi facesse emergere il nostro egoismo, la nostra paura del diverso e anche il nostro razzismo. A parte gli insulti, che sono ormai un’abitudine sulla rete, frasi come “andrei io a bombardare i barconi” o “sono tutti delinquenti e stupratori” oppure “vengono qui solo per farsi mantenere”, mi hanno lasciato senza parole… Magari qualcuno di questi messaggeri, ha famiglia, figli e la domenica va anche a messa. Certamente non ascolta però, le parole di Papa Francesco…”