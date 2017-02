Migranti forzano il confine e lanciano pietre contro gdf

IMPERIA. 19 FEB. Un’auto di servizio della Guardia di Finanza ha ricevuto delle sassate da un gruppo di migranti che tentava di espatriare in Francia attraverso le alture di Grimaldi, sul confine di Ventimiglia.

I migranti forse guidati da un passeur sono stati notati da una pattuglia dei Baschi verdi che sono intervenuti.

Nel momento in cui i militari hanno acceso i fari intimando l’alt alcuni di loro hanno raccolto per strada delle pietre lanciandole contro il mezzo di servizio da una decina di metri di distanza. La carrozzeria dell’auto è rimasta danneggiata.

Successivamente all’arrivo di pattuglie della polizia in rinforzo, il gruppo si è disperso e un migrante che tentava di arrampicarsi su una roccia per scappare è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.