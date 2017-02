GENOVA. 27 FEB. Migranti, sindaci in trincea nel mirino di taluni pm anche in Liguria. Il primo cittadino di Carcare Franco Bologna (area centrodestra) risulta indagato dalla magistratura savonese per un’ordinanza del 2015 con cui vietava, a tutela della salute della cittadinanza, la dimora, anche occasionale, ai migranti irregolari o clandestini privi di certificato medico e provenienti dall’area afroasiatica, dove vi è un’alta incidenza di malattie infettive.

Per il sindaco, in sostanza, era suo dovere tutelare e garantire il diritto alla sicurezza sanitaria dei suoi concittadini, anche solo potenzialmente esposti a pericoli di contagio. Viceversa, sarebbe stato anche una sorta di omissione in atti d’ufficio. Per taluna componente della magistratura, invece, occorre prima tutelare i “diritti” dei migranti e quell’atto di buonsenso appare discriminatorio, sostanzialmente di stampo “razzista”. Secondo l’interpretazione della procura, che avrebbe già chiesto il decreto di condanna, sarebbe peraltro mancata la condizione di potenziale pericolo di contagio tale da giustificare il provvedimento. Tuttavia, il sindaco difensore dei cittadini ha spiegato di non avere ricevuto alcuna comunicazione dalla procura, sottolineando che rifarebbe quel provvedimento.

Prima di Franco Bologna, era finito nel mirino della magistratura un altro sindaco in trincea. Il primo cittadino di Alassio Enzo Canepa (area centrodestra) era stato iscritto nel registro degli indagati e poi condannato, praticamente per gli stessi motivi, ad una sanzione di 3.750 euro per cui, però, è già stata presentata opposizione.

Questo tipo di ordinanze e regole a tutela e garanzia del diritto alla salute della cittadinanza appaiono abbastanza comuni in alcuni Paesi europei, come in Austria, dove gli immigrati sono sottoposti all’obbligo di visite mediche e trattamento sanitario presso le strutture pubbliche, con possibili limitazioni della libertà personale fino al mandato di cattura in caso di gravi malattie infettive ed interruzione dei trattamenti offerti.

Le info sugli obblighi per i migranti e sulle regole a tutela della salute pubblica nei Paesi UE:

http://www.simmweb.it/fileadmin/documenti/Simm_x_news/Ricci_-_SCHEDE_PAESE.pdf