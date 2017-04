GENOVA. 4 APR. Su iniziativa di ANCI Liguria, il Ministro dell’Interno Marco Minniti (Pd) sarà a Genova per incontrare Sindaci e amministratori locali liguri sui temi “Sicurezza e Immigrazione” venerdì 7 aprile. L’appuntamento è alle ore 16.00 nella sede dell’Agenzia delle Entrate, Sala Piramide, in ia Fiume 2 (Brignole).

“Saràun’importante occasione di confronto tra le istituzioni locali e centrali – spiegano da Anci Liguria – per rappresentare le specificità del territorio regionale e conoscere le implicazioni concrete sui Comuni dei recenti Decreti Legge, al centro dell’attuale dibattito politico, in materia di protezione internazionale e contrasto dell’immigrazione illegale (DL n.13 del 17 febbraio 2017) e di sicurezza integrata e sicurezza urbana (DL n.14 del 20 febbraio 2017). L’evento conferma il nostro impegno concreto per offrire ai Sindaci e agli amministratori locali la possibilità di esprimere le proprie istanze e di essere informati su tutti i provvedimenti normativi che hanno impatto sulla vita dei Comuni e dei loro cittadini”.