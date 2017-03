GENOVA. 11 MAR. Migranti nelle città turistiche della nostra riviera, con camera a due passi dal mare. Bufera sul sindaco di Recco Dario Capurro, eletto con il sostegno di Forza Italia. Prima ha seguito le direttive di Toti e del centrodestra per contrastare il degrado, dicendo no al caos immigrati in sede di Anci Liguria. Poi, ha fatto spallucce e l’altro giorno ha dichiarato di aderire al sistema di seconda accoglienza Sprar, andando contro gran parte della cittadinanza che lo ha votato e seguendo i diktat del governo di centrosinistra.

“Il sindaco di Recco – accusa il consigliere regionale e coordinatore di Fratelli d’Italia Matteo Rosso – ha il comportamento di chi ha la ‘volpe sotto l’ascella’: nell’affrontare la questione dell’arrivo di immigrati nel suo territorio e in quello del Golfo Paradiso, di cui è presidente di distretto sociosanitario, ha mostrato un atteggiamento quanto meno ambiguo. Dichiarare di non voler accogliere immigrati, ma, nello stesso tempo, scegliere di aderire allo Sprar è sintomo di una condotta contraddittoria e che ci lascia il dubbio che, una volta spento il clamore mediatico, alla chetichella il sindaco di Recco potrebbe poi cambiare idea e aprire all’accoglienza di presunti profughi. Personalmente, così come alcuni consiglieri comunali di Recco e di altri Comuni del Golfo Paradiso, ho tenuto sempre la stessa posizione. Penso che un sindaco, sostenuto da una maggioranza di centrodestra, dovrebbe mettere al primo posto l’interesse dei propri concittadini e non consentire margini di apertura alle politiche di accoglienza fasulla del governo. Fratelli d’Italia, che rappresento a livello regionale, e tutti gli altri partiti di centrodestra, sia a livello locale sia a livello nazionale, hanno idee ben chiare in fatto di immigrazione. Consiglio al sindaco Capurro di fare una riflessione in merito. La nostra decisa opposizione alla possibile accoglienza a Recco, che il sindaco Capurro ha definito ‘muscolare’, è probabilmente stata indispensabile per sventare, almeno per ora, il rischio di portare nuovi immigrati a Recco, una situazione su cui continueremo a opporci a nome di tantissimi cittadini preoccupati e contrari”.