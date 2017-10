Migranti, Anpi premia il passeur francese Cedric Herrou

Ieri il passeur ‘solidale’ francese Cedric Herrou, che era stato condannato a pagare 3.000 euro per aver portato in Francia circa 200 migranti africani, è stato premiato a Ventimiglia dall’Anpi con una pergamena della Resistenza.

La cerimonia si è svolta nei locali dell’associazione Spes di Roverino, alla presenza solo dei genitori di Herrou, in quanto, lo stesso, èsottoposto a misure restrittive in Francia.

A febbraio Herrou non ebbe alcuna pena detentiva malgrado la richiesta di 8 mesi di carcere in quanto riuscì a provare di aver trasportato i migranti spinto da motivi di solidarietà e non a scopo di lucro.





“Cedric Herrou – scrive la senatrice Donatella Albano sulla propria pagina Facebook – ci ha dimostrato come sia necessario sognare un futuro migliore, un’Europa migliore, in cui la solidarietà non debba essere circoscritta nei confini politici, in cui tutte le persone e non solo gli europei possano essere aiutate da più Paesi”.