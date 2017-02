IMPERIA. 17 FEB. Un migrante è stato trovato morto folgorato sul tetto di un treno in sosta alla stazione di Cannes.

L’uomo potrebbe essere morto folgorato. Il cadavere è stato trovato attaccato al pantografo, il dispositivo che collega i cavi dell’alta tensione al treno.

Il treno era partito alle 5.30 dalla stazione di Ventimiglia.

Non è ancora chiaro se la vittima sia salita sul tetto del treno nella città di confine per espatriare abusivamente in Francia e sono in corso gli accertamenti del caso anche attraverso il sistema di videosorveglianza della stazione ferroviaria di Ventimiglia.

Al momento sono in corso contatti tra le autorità italiane e francesi che hanno avvertito la polizia di Ventimiglia per ricostruire la vicenda.