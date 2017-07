GENOVA. 26 LUG. Nella giornata di ieri gli infaticabili Carabinieri della Stazione-avamposto di Genova Maddalena, insieme ai militari C.I.O. del 3° Reggimento di Milano appartenenti al progetto Strade Sicure, hanno fermato e denunciato in stato di libertà un cittadino della Guinea di 23 anni.

L’immigrato nullafacente, in Italia senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale è stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana per uso personale.

Il giovane è stato segnalato anche alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.