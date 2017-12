Mignanego, genovese arrestato per spaccio di hashish e cocaina

Nella serata di ieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via San Quirico, i militari della Stazione Carabinieri di Mignanego fermavano una Mercedes classe A.

Il conducente, in seguito identificato in un 37enne genovese gravato da precedenti di polizia, manifestava sin da subito una evidente ed ingiustificata agitazione per le verifiche.

I carabinieri si sono ulteriormente insospettiti quando il giovane ha cominciato ad avere anche un atteggiamento scontroso ed affatto collaborativo nei loro riguardi.





La perquisizione personale e del veicolo ha svelato il motivo del suo nervosismo. all’interno dell’auto è stato infatti trovato un involucro contenente 210 grammi di cocaina.

Anche la successiva perquisizione domiciliare si è rivelata positiva. In casa del fermato, i carabinieri hanno scoperto un pacchetto contenente 235 grammi di hashish.

Pertanto, il 37enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e rinchiuso nel carcere di Marassi.